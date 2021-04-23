Бывшего директора школы в селе Томской области выгнали из учителей в Южных воротах

Проворовавшийся директор сельской школы пытался стать учителем в городе, но прокуратура ему помешала

Уволенный за злоупотребления директор школы в сельском районе Томской области незаконно переквалифицировался в учителя. Сайт прокуратуры области сообщил о том, что прокуратура Шегарского района региона провела проверку исполнения законодательства об образовании.

Как информирует портал ведомства, весной текущего года бывший директор школы № 2 с. Мельниково Шегарского района оказался привлечен к уголовной ответственности за присвоение бюджетных средств с использованием своего служебного положения. В ходе проверки установлено, что еще в период судебного следствия бывший руководитель образовательного учреждения был взят на работу в томской МАОУ СОШ «Интеграция» в мкр. Южные ворота на должность учителя истории и обществознания. Однако в соответствии с требованиями закона наличие судимости за умышленное совершение тяжкого преступления является препятствием к занятию педагогической деятельностью. По данному факту прокуратура района внесла в адрес работодателя представление. Как сообщается, трудовые правоотношения с педагогом прекращены.