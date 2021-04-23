Полицейские в Томске поймали серийного похитителя велосипедов

Похититель велосипедов поставил в Томске свой криминальный "бизнес" на поток. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Сайт УМВД России по Томской области сообщает о том, что сотрудниками полиции в Томске найден и задержан гражданин, подозреваемый в совершении серии краж велосипедов. По предварительной информации, местный житель похищал находившиеся в свободном доступе и пристегнутые цепью транспортные средства из подъездов домов в областном центре. Злоумышленник распиливал цепи при помощи ручной ножовки по металлу. Пресс-служба регионального управления полиции отмечает, что мужчина украденных «коней педальных» либо сразу продавал, либо предварительно разбирал на запчасти.

Сайт информирует, что в результате обыска по месту жительства мужчины изъято несколько велосипедов, а также их детали. Преступником оказался 46-летний житель Томска, ранее он был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений и хулиганство. Подозреваемый задержан, следственным отделом ОМВД по Кировскому району г. Томска в отношении злоумышленника по 2 эпизодам возбуждено уголовное дело.