Выпускники томских школ 31 мая начнут сдавать ЕГЭ

Основные сроки сдачи пройдут с 31 мая по 25 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство просвещения и Рособрнадзор утвердили расписание проведения ЕГЭ в 2021 году. Так, первые экзамены по географии, литературе и химии состоятся 31 мая. Об этом говорится на сайте министерства.

– Самый массовый экзамен по русскому языку будет проводиться в течение двух дней – 3 и 4 июня. 7 июня школьники сдают профильную математику, 11 июня – историю и физику, 15 июня – обществознание, 18 июня – биологию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам, – сказано в сообщении.

Также 21 и 22 июня пройдет сдача устной части экзамена по иностранным языкам, а 24 и 25 числа – информатики и ИКТ.

Добавим, что резервные дни предусмотрены в период с 28 июня по 2 июля, также 28 числа состоится пересдача по русскому языку. Для тех, кто пропустил основные и резервные сроки или не завершил выполнение заданий по уважительной причине, экзамены пройдут с 12 по 17 июля.