Еще 24 тысячи доз вакцины от коронавируса поступит в Томскую область в ближайшие недели

Почти 40 тысяч жителей региона уже привились двумя компонентами вакцины. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Томская область получит 24 070 доз вакцины от коронавирусной инфекции. 7 290 из них – препарат «ЭпиВакКорона», остальные – «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Вакцина поступит в ближайшие две недели, сообщает департамент здравоохранения области.

Отмечается, что «ЭпиВакКорона» была разработана в соседнем регионе – новосибирском научно-исследовательском институте вирусных инфекций «Вектор».

– «ЭпиВакКорона», как и «Гам-КОВИД-Вак» (СпутникV) является двухкомпонентной вакциной, препарат вводится дважды с интервалом в 21 день, – говорится в сообщении.

Добавим, что согласно исследованиям Центра им. Гамалеи, эффективность «Спутника V» составляет 91,4% после введения первого компонента, 95% – после второго. Антитела сохраняются два года. У пациентов, поставивших вакцину «ЭпиВакКорона», антитела вырабатывают в 94% случаев и сохраняются на год.

По сообщению облздрава, в Томской области первым компонентом привились уже 66 191 человек, вторым – 39 483.