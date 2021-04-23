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Здоровье23 апреля 2021 10:22

Томичам советуют ставить прививки, соблюдая интервал в один месяц

Врачи пояснили, как сочетать вакцинацию от разных инфекций
Ксения ГОРЮНОВА
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Если поставить прививки слишком рано, то иммунитет может наоборот ослабиться.

Если поставить прививки слишком рано, то иммунитет может наоборот ослабиться.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

После вакцинации от коронавирусной инфекции должен пройти один месяц, прежде чем можно ставить любую другую прививку, в том числе против клещевого энцефалита – такое заключение дал главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Томской области Виктор Якимов.

– Интервал между прививками против разных инфекций должен составлять не менее одного месяца. В противном случае наслоение одного вакцинального процесса на другой может привести к ослаблению иммунитета, либо к тому, что антитела у пациента не наработаются, – приводятся в официальном телеграмм-канале облздрава слова Виктора Якимова.

Напомним, вакцина от коронавируса была включена в список прививок по эпидемическим показаниям с 27 декабря 2020 года.

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