Томичи наведут порядок в городских скверах в ходе всероссийского субботника 24 апреля

Выйти на субботник во дворы и общественные пространства Томска и области могут все желающие. Фото: Евгения ГУСЕВА

Томичи могут присоединиться к всероссийскому субботнику 24 апреля и навести порядок на общественных территориях города. Днем 23 числа уборка пройдет в Кожевниковском, Парабельском и Первомайском районах, сообщает пресс-служба администрации региона.

– В субботу, 24 апреля, в 10:00 томичи смогут принять участие в уборке Буфф-сада, Лагерного сада, сквера «Семейные узы» (ул. Шевченко, 20), Пушкинского сквера, сквера Воинам-интернационалистам, Березовой рощи (ул. Карла Ильмера), сквера на Кузнечном взвозе (рядом с домами №№ 1-3), территорий по ул. Крымской, 43 и пр. Ленина, 162, – говорится в сообщении.

Добавляется, что в 14:30 уборка пройдет на пересечении ул. Белинского и Вершинина, а также на набережной р. Томи. Кроме того, жители города проведут субботники и во дворах жилых домов.