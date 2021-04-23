Стелы «Город трудовой доблести» появились в Лагерном саду Томска

Томск получил почетное звание 2 июля 2020 года. Фото: пресс-служба городской мэрии.

Новые стелы появились в Лагерном саду перед аллеей, ведущей к Мемориалу боевой и трудовой славы. Они посвящены присвоению почетного звания «Город трудовой доблести» Томску. Торжественное открытие состоялось сегодня, 23 апреля. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Напомним, 2 июля 2020 года президент России Владимир Путин присвоил Томску почетное звание «Города трудовой доблести». По словам и. о. мэра Михаила Ратнера, в военные годы томичи приняли на лечение более 100 тысяч раненых, свыше 30 предприятий были эвакуированы сюда и производили продукцию для фронта.

– Стелы в Лагерном саду установлены в соответствии с федеральным законом «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести», – говорится в сообщении мэрии.

Добавим, что автором проекта стал дизайнер Андрей Алексеев, барельефы создал скульптор Антон Гнедых.