Томская область дополнительно отремонтирует больше 26 км дорог в Зырянском и Шегарском районах

Всего в 2021 году в регионе проведут ремонт на 211 км региональных дорог, включая Томск и Северск. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще два объекта региональной дорожной сети дополнительно отремонтируют в Томской области – участок трассы Больше-Дорохово – Тегульдет протяженностью 25 км и Мельниково – Кожевниково – Изовка (чуть более 1 км). Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

– На участке трассы Больше-Дорохово – Тегульдет дорожники отремонтируют проезжую часть, водопропускные трубы и укрепят обочины. Для повышения безопасности дорожного движения специалисты подрядной организации отремонтируют автобусные остановки, установят новые дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение и нанесут дорожную разметку, – говорится в сообщении.

Дополняется, что в Шегарском районе дорожники также сменят асфальт, укрепят обочины, обустроят пандусы и нанесут разметку.

Как отметил замгубернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный, в регионе в 2021 году в общей сложности отремонтируют 211,5 км дорог – 192,9 км региональной трассы, 14,6 км в Томске и 4 км в Северске.