Томск – Вязьма: поисковики заступили на весеннюю Вахту Памяти – 2021

Поисковая Вахта Памяти-2021 проходит по местам, где сражалась легендарная 166-я стрелковая дивизия, сформированная в Томске.

Бойцы отряда «Поиск» отправились на Вахту Памяти-2021 в Смоленскую область; экспедиция продлится до 14 мая, сообщили в пресс-службе областной администрации.

- В составе отряда 15 человек, которые представляют Томский индустриальный техникум, лесотехникум, Северский промышленный колледж, а также школу села Зоркальцево Томского района, - пояснили в индустриальном техникуме. - В этом году в отряд вошла библиотекарь нашего техникума Надежда Соболева, двоюродная внучка бойца 166-й стрелковой дивизии, командира взвода пешей разведки Ивана Сундырева.

Добавим, поисковики посетят места боев томской дивизии, мемориальные комплексы, примут участие в раскопках, высадят аллею Памяти из томских кедров. Экспедиция 2021 года проходит в рамках проекта «Дорогами погибшей дивизии: Томск – Вязьма», ставшего победителем грантового конкурса федерального агентства по делам молодежи.