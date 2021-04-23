Алиментщику из Томской области не удалось сбыть старые «Жигули», чтобы оплатить долги

Чтобы нигде не работавший должник погасил долг по алиментам в сумме 80 тыс. рублей, судебный пристав направила взыскание на его "Жигули" 2001 года выпуска. Да покупателей не нашлось.

- Житель Асина предпочитал платить алименты по 1000 - 1500 рублей, и, таким образом, задолжал около 80 тыс. рублей. Официального места работы гражданин не имел, судебный пристав направила его в Центр занятости населения, однако алиментщик не воспользовался данной возможностью, - рассказали в пресс-службе управления ФССП по Томской области. - Сотрудник районного отделения судебных приставов арестовала машину должника ВАЗ 2120 2001 г. выпуска. Имущество оценили и направили на реализацию, но покупателей не нашлось. В соответствии с законом, машину предложили взыскателю в счет погашения задолженности.

В ведомстве уточнили: женщина согласилась оставить имущество за собой, однако долг успел вырасти вдвое, и автомобиль не смог возместить его полностью. В рамках принудительных мер, которые пристав применяла к гражданину, он привлекался к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей по ст. 5.35.1 КоАП РФ.

В конце концов должник трудоустроился, после чего районная служба судебных приставов обратила взыскание на его заработную плату. В результате на содержание ребенка начали регулярно поступать денежные средства.