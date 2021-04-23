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Происшествия23 апреля 2021 6:04

Сгорел заживо: в Томском районе в огне пожара погиб человек

Его эвакуировали соседи, причина возгорания устанавливается
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Соседи вытащили из занявшегося огнем дома тело мужчины без признаков жизни. Когда на место возгорания приехали спасатели, они потушили пожар, причины которого устанавливаются.

Соседи вытащили из занявшегося огнем дома тело мужчины без признаков жизни. Когда на место возгорания приехали спасатели, они потушили пожар, причины которого устанавливаются.

Одиннадцать возгораний зарегистрировано сегодня в Томской области. Среди погорельцев есть погибшие. Так, не удалось спасти мужчину при пожаре в Томском районе, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

- Сообщение на пульт оперативного дежурного поступило в 2.02, инцидент произошел в деревне Халдеево на ул. Пролетарской. Соседи эвакуировали тело погибшего до прибытия огнеборцев. Его личность установлена, - отметили в ведомстве. – Пострадал 2-квартирный брусовой жилой дом 6х12 м. В трехкомнатной квартире в одной из комнат обгорели стены и диван. Площадь пожара составила 7 кв. м.

Сейчас причина возгорания в доме устанавливается, добавили спасатели.

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