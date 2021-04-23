Свыше 50 процентов томичей хотят зарабатывать больше и жить комфортнее

О новом комфортном жилье мечтают сейчас свыше 20% жителей Томской области. Кто-то хотел бы приобрести машину, а кому-то и нового "навороченного" телефона будет достаточно. Может, уже все остальное есть?

Сервис Зарплата.ру выяснил, скольким томичам не удается откладывать на жизнь, сообщили исследователи. По данным онлайн-опроса 15 марта - 15 апреля, 59% респондентов не имеют возможности накопить на нужную вещь или отдых: у 47% граждан средств хватает только на еду и оплату жилья, 32% указывают на наличие кредитов и других финансовых обязательств, 11% признались, что не имеют постоянной работы и работают лишь время от времени. Еще 15% граждан отметили, что за последний год их доход упал на 10-20%. Женщины указывают на сокращение доходов чаще, чем мужчины – их голоса составляют 59% против 41%.

Согласно данным Росстата, в 2020 году средняя зарплата в России составила 48 300 рублей, в Томске – 45 500 рублей.

По данным Центробанка, за последний год долги россиян по всем видам кредитов и займов выросли, доля просроченных ссуд растет особенно быстро со второй половины 2020 года, на которую пришелся пик пандемии. Тем не менее, отмечают аналитики, для большинства респондентов главная мечта – это собственное жилье: его хотели бы купить 24% томичей. Еще 20% жителей региона мечтают приобрести автомобиль, 19% - сделать ремонт в квартире, 17% - накопить на отпуск, 11% - купить новый телефон последней модели.