Погода в Томске 23 апреля 2021: до +9 при порывах северного ветра

Сейчас за окном +1, солнечно, в выходные потеплеет до +11, по области до +16. Осадков синоптики не прогнозируют, значит, будет можно хорошо отдохнуть. Удачной пятницы, томичи!

Сегодня в областном центре ожидается небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер северный 2-7 м/с, порывы до 12 м/с. Температура днем составит +7, +9°С.

В регионе в течение дня также небольшая облачность. Без существенных осадков, утром местами изморозь. Ветер переменный, его скорость 2-7 м/с. Температура днем будет колебаться в пределах +2, +7, местами столбик термометра будет доходить до отметки +12°С.

По информации Томского гидрометцентра, в ближайшие два дня по области и в Томске ночью сохранится незначительный минус, днем температура воздуха прогреется максимум до +11 (на западе региона до +16). Осадков не ожидается.