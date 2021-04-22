Житель «закрытого города» в Томской области получил срок за убийство хозяина участка

Очень часто орудием преступления становится нож

В криминальной статистике преступления на почве личной неприязни занимают важное место. Часто в качестве орудия убийства выступает нож. И вот стало известно еще об одном подобном случае. Сайт Следственного комитета РФ по Томской области сообщает, что в «закрытом городе» региона местный житель получил длительный срок лишения свободы за убийство мужчины. Интернет-портал ведомства отмечает, что собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 30-летнему жителю ЗАТО г. Северск.

В сообщении рассказывается, что в июле 2020 года осужденный находился на одном из дачных участков садоводческого некоммерческого товарищества «Ягодка-С» в г. Северске Томской области. У него возник конфликт с владельцем участка. Молодой северчанин нанес ему несколько ударов ножом в область шеи. Пострадавший скончался на месте. Суд приговорил его к наказанию в виде 13,5 годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.