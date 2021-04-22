В Томской области погибших в дорожных авариях стало меньше наполовину

Статистика ГИБДД за первый квартал этого года лучше, чем в прошлом. Фото: сайт УМВД России по Томской области

В местном Белом доме прошло заседание региональной комиссии по безопасности дорожного движения. Вел его заместитель губернатора Томской области Игорь Толстоносов. На этот раз была озвучена статистика ГИБДД за три месяца. Как сообщает портал администрации Томской области, в первом квартале текущего года в регионе зарегистрировано 98 дорожно-транспортных происшествий, что на треть меньше прошлогоднего показателя.

Пресс-служба администрации региона информирует, что число пострадавших в ДТП также снизилось. Отмечается, что количество погибших уменьшилось вполовину (с 20 до 10 человек), травмированных – на 47 % (со 197 до 109). Сайт сообщает, что по числу ДТП в нашем регионе лидируют Томск (47 от общего числа), что и понятно – самый большой город области, Томский район (13) и Северск (8). 88 аварий на дорогах произошли по вине водителей, еще 13 – по вине пешеходов.