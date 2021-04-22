Приметы весны: в Томске идет подготовка детских лагерей к летнему сезону отдыха

В этом году в лагерях отдохнут тысячи юных томичей

Вокруг Томска расположено немало лагерей разного профиля, где летом отдыхают и занимаются юные жители города. Сейчас началась подготовка таких учреждений к очередному сезону. Как сообщает пресс-служба мэрии, в администрации областного центра прошло заседание межведомственной комиссии по обеспечению организации отдыха ребят.

Сайт мэрии сообщает, что члены рабочего органа рассмотрели вопросы подготовки и работы муниципальных лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха, загородных лагерей к летнему сезону текущего года. Администрация города информирует: с 26 апреля родители могут обратиться в учреждение за путевками, выбрать тематику, соответствующий период летней каникулярной смены и оформить договор. Подробности можно узнать по ссылке http://admin.tomsk.ru/pgs/1f2