Буккроссинг: семья из Томска подарила осужденным свою коллекцию из 500 книг

Томичи передали свои книги в учреждения УФСИН региона. Фото: сайт УФСИН России по Томской области

Буккроссинг давно популярен в Томске. В областном центре даже стоят специальные шкафы, в которых каждый желающий может бесплатно взять или оставить книги. Захватил процесс и учреждения уголовно-исполнительной системы региона. Так, муж и жена из Томска передали в совет ветеранов УФСИН свою коллекцию книг. Около пятисот экземпляров художественной, учебной, научной и справочной литературы попадут в ближайшее время в библиотеки учреждений УИС.

Однако частные коллекции книг «за решетку» стали поступать достаточно давно. Сайт управления сообщает, что ведомственный буккроссинг организован 11 лет назад председателем совета ветеранов УФСИН Геннадием Асташовым. За прошедшие годы библиотеки ИК и СИЗО пополнились тысячами экземпляров, которые предварительно проверяет специальная комиссия. Книги не должны содержать призывов к экстремизму, терроризму, пропаганды насилия и порнографии. Сотрудники библиотек отмечают, что осужденные предпочитают читать фантастику и приключения.