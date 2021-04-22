Коронавирус унес жизни еще четырех жителей Томской области

Еще 21 томич за сутки заболел коронавирусом, 33 человека выздоровели. Фото: Андрей АБРАМОВ

Сегодня, 22 апреля, стало известно о смерти еще четырех жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в четверг на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 386 человек.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции четырех человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, – рассказали в оперштабе.

Также в Томской области выявлен 21 новый случай заражения COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 31 928 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 33 жителя выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 30 988 человек.

Сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 24,1% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,13.

За последние сутки в стране выявлено 8 996 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 397 пациентов скончались, 8 934 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 736 121 человек, 107 103 скончались, 4 361 807 выздоровели.