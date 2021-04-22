МВД России: на несанкционированный митинг в Томске вышло всего 130 человек

Мероприятие длилось в течение часа и обошлось без шествий. Фото: Ксения Высотина

Вчера, 21 апреля, по всей России прошла очередная волна несанкционированных акций сторонников Навального. Заявленный ранее как самый массовый митинг, провалился. По сводным данным МВД России, в Томске на улицу вышло всего 130 человек.

Незаконные митинги прошли в 29 городах России. По статистике ведомства, в акции приняли участие примерно 14,4 тысячи человек. Сибиряки вообще потеряли всякий интерес к активности навальнистов: в Кызыле и Горно-Алтайске на улицы вышли не более трех протестующих.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в отличие от предыдущих январских митингов, на этот раз большинство томичей вышло без плакатов и громких лозунгов. Руководители томского штаба Навального – Ксения Фадеева и Андрей Фатеев не пришли.

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина