91-летняя томичка получила статус ветерана ВОВ после вмешательства прокуратуры

Требования прокуратуры были удовлетворены судом; женщина получила статус ветерана.

91-летняя жительница областного центра обратилась в прокуратуру Кировского района по вопросу присвоения ей статуса труженика тыла. Женщина в военные годы работала в тылу, однако документы, подтверждающие это, были утеряны. После проведения проверки томичка получила статус ветерана, сообщает сайт областной прокуратуры.

– Установлено, что в период с 1942 г. по 1945 г. заявительница в подростковом возрасте трудилась в филиале цеха Культпросвета в г. Томске, где изготавливала изделия для фронта. Также занималась сбором колосьев и картофеля на полях колхоза вблизи г. Томска. При этом документы, подтверждающие ее работу в тылу, не сохранились, – говорится в сообщении.

Отметим, что по закону граждане, отработавшие в тылу не менее полугода, имеют право на получение социальной поддержки.

Требования прокуратуры были удовлетворены в томском суде, женщина получила статус ветерана войны.