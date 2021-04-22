Жителя томского села будут судить за похищение подростка

Мужчина решил проучить подростка за то, что он якобы бросал предметы в его дом – теперь за свои действия томич ответит перед судом.

Житель с. Павлово Каргасокского района Томской области на снегоходе искал подростков, бросавших предметы в его дом. Заметив 13-летнего мальчика, мужчина похитил его и нанес удары по голове и лицу – потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму. Теперь 30-летний сельский житель предстанет перед судом, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

– Увидев 13-летнего подростка, он схватил его за капюшон куртки, ударил рукой по голове, преодолевая его сопротивление и угрожая убийством, насильно усадил на снегоход, привез во двор своего дома, завел в веранду, где нанес удар кулаком в лицо. Затем вывел потерпевшего во двор, и, требуя назвать тех, кто кидал в его дом предметы, ударил рукой по голове, – говорится в сообщении.

Выяснилось, что предметы бросал другой несовершеннолетний. После этого обвиняемый повел мальчика к дому того подростка, попутно вновь нанеся ему удар по голове.

Теперь 30-летний сельский житель обвиняется в совершении преступления по п.п. «в» и «д» ч.2 ст. 126 УК РФ. Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, которая относится к категории легкого вреда здоровью.

Сейчас материалы дела направлены в суд.