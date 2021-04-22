Какие больницы Томска будут работать в дни отключения воды

В дни отключения в круглосуточные стационары будет организован подвоз воды «Томскводоканалом» по графику; в поликлиниках заблаговременно будет создан запас чистой питьевой воды.

- С 23 по 25 апреля под отключение воды в областном центре попадают 39 медучреждений и их подразделений. В круглосуточные стационары будет организован подвоз воды «Томскводоканалом» по графику; в поликлиниках заблаговременно будет создан запас воды, - сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения. - Дежурным стационаром по скорой помощи 23 и 25 апреля будет горбольница № 3, 24 апреля - Томская областная клиническая больница. Кроме того, в воскресенье с 10 до 15 часов на базе поликлиники № 4 (ул. 79 Гвардейской Дивизии, 3/2) будет открыт дежурный хирургический кабинет.

А вот плановая стоматологическая помощь в ряде учреждений будет приостановлена. Пациентам, записанным на дни отключения воды, придется приходить в другое время. Неотложную зубоврачебную медпомощь 23 и 24 апреля взрослые смогут получить в стоматологической поликлинике № 1 (ул. Гагарина, 34 и ул. Красноармейская, 90), дети - в детской стоматологической поликлинике № 1 (пр. Ленина, 58а). 25 апреля с острой зубной болью и дети, и взрослые смогут обратиться в стоматологическую поликлинику на ул. Набережной реки Ушайки, 6. За неотложной офтальмологической помощью следует обращаться в ОКБ.

В облздраве добавили, что графики работы травмпунктов и поликлиник в эти 3 дня останутся неизменными. Получить плановую помощь у терапевта и узких специалистов можно будет в полном объеме, хирурги и лабораторные службы выйдут на работу в частично ограниченном режиме, режим проведения диспансеризации и вакцинации также скорректирован.