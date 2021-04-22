Томичи – ветераны Великой Отечественной войны – могут вакцинироваться от коронавируса на дому

В силу преклонного возраста ветераны Отечественной войны относятся к группе риска. Медики рекомендуют пожилым людям вакцинироваться от коронавируса в первоочередном порядке. Фото пресс-службы обладминистрации.

Участники Великой Отечественной войны могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции на дому, сообщает облздрав.

- Ветераны находятся в группе риска в силу преклонного возраста и возможного наличия хронических заболеваний, поэтому мы должны обезопасить их в первую очередь, – отметила Наталия Метелева, замначальника департамента здравоохранения Томской области.

Она добавила, что каждая поликлиника обзванивает своих пациентов – ветеранов войны – с приглашением на прохождение вакцинации от COVID-19. Сотрудники предлагают выбрать удобные дату и время прохождения процедуры, а также место - на дому либо в пункте вакцинации поликлиники. Перед введением вакцины пожилых людей обязательно осматривает врач.