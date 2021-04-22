Томский предприниматель незаконно использовал для рекламы бренд своего конкурента

Бизнесмен, незаконно использовавший торговую марку своего бывшего делового партнера, был вынужден это прекратить под влиянием судебных приставов управления ФССП России по Томской области. Фото пресс-службы ргионального УФСПП.

- Индивидуальные предприниматели, которые ранее вели совместный ресторанный бизнес, оказались в суде: один из них, зарегистрировавший на себя коммерческое название фирмы, просил признать незаконными действия бывшего партнера по использованию этого названия в качестве рекламы своих услуг. Каждый из них занимается доставкой еды, но использование единого бренда конкурентами, по мнению истца, неправомерно, - сообщила пресс-служба УФССП России по Томской области.

В ведомстве уточнили, что суд запретил ответчику использовать коммерческое обозначение для рекламы своих услуг в Интернете. Гражданин не стал самостоятельно исполнять судебное решение, поэтому исполнительный лист был передан в отделение судебных приставов Ленинского района Томска.

- На приеме у пристава должник был ознакомлен с постановлением о возбуждении исполнительного производства и предупрежден об административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ за неисполненное судебное решение, - добавили в управлении. - Через несколько дней при проверке адресов сайта, указанных в решении суда, было установлено, что требования должником удовлетворены в полном объеме.