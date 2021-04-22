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Общество22 апреля 2021 6:09

Томский предприниматель незаконно использовал для рекламы бренд своего конкурента

Нарушение помогли устранить судебные приставы
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Бизнесмен, незаконно использовавший торговую марку своего бывшего делового партнера, был вынужден это прекратить под влиянием судебных приставов управления ФССП России по Томской области. Фото пресс-службы ргионального УФСПП.

Бизнесмен, незаконно использовавший торговую марку своего бывшего делового партнера, был вынужден это прекратить под влиянием судебных приставов управления ФССП России по Томской области. Фото пресс-службы ргионального УФСПП.

- Индивидуальные предприниматели, которые ранее вели совместный ресторанный бизнес, оказались в суде: один из них, зарегистрировавший на себя коммерческое название фирмы, просил признать незаконными действия бывшего партнера по использованию этого названия в качестве рекламы своих услуг. Каждый из них занимается доставкой еды, но использование единого бренда конкурентами, по мнению истца, неправомерно, - сообщила пресс-служба УФССП России по Томской области.

В ведомстве уточнили, что суд запретил ответчику использовать коммерческое обозначение для рекламы своих услуг в Интернете. Гражданин не стал самостоятельно исполнять судебное решение, поэтому исполнительный лист был передан в отделение судебных приставов Ленинского района Томска.

- На приеме у пристава должник был ознакомлен с постановлением о возбуждении исполнительного производства и предупрежден об административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ за неисполненное судебное решение, - добавили в управлении. - Через несколько дней при проверке адресов сайта, указанных в решении суда, было установлено, что требования должником удовлетворены в полном объеме.