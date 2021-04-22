Рекорд по дальности плавания на паруснике установят путешественники из Томска

Путешественники Евгений Ковалевский и Станислав Березкин 1 июля на парусном тримаране отправятся в кругосветное плавание по маршруту первых отечественных экспедиций XIX века. Фото из архива Е. Ковалевского.

Во вторник, 20 апреля, в Доме ученых Академгородка прошла презентация экспедиции Томского отделения Русского географического общества «По пути русских кругосветных мореплавателей», сообщили в пресс-службе Томского отделения РГО.

Руководитель экспедиции, известный путешественник Евгений Ковалевский, рассказал о миссии «кругосветки», выделив 5 направлений: народную дипломатию, образование и просвещение, науку, партнерство и спортивные достижения (во время кругосветки экипаж планирует установить три мировых рекорда). Направление народной дипломатии будет реализовано через встречи с населением, университетскими и географическими сообществами разных стран. Итогом двухлетней экспедиции на тримаране должен стать не только рекорд дальности плавания на судне подобного класса, но и ряд научных исследований, дополненных несколькими документальными фильмами.

- Россия, а тем более Сибирь, для всего мира «территория неизвестности», - в частности, сказал Евгений Александрович, - поэтому в ходе путешествия под флагом страны мы будем рассказывать о нашем регионе, об отечественных первооткрывателях, о которых сегодня, к сожалению, никто не знает, устанавливать дипломатические связи по всему миру и своим примером показывать, что в России живут добрые, искренние, гостеприимные люди, как и везде.

Также в ходе экспедиции российским школьникам путешественники представят просветительский онлайн-проект «Уроки из океана», который позволит детям узнать много нового и интересного.

Напомним, российские путешественники Евгений Ковалевский и Станислав Березкин 1 июля на парусном тримаране отправятся из Санкт-Петербурга в кругосветное плавание по маршруту первых отечественных экспедиций XIX века. Международный проект "По пути русских кругосветных мореплавателей", посвященный 250-летию со дня рождения Ивана Крузенштерна и 200-летию открытия Антарктиды, реализуется при поддержке Русского географического общества.