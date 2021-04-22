Погода в Томске 22 апреля 2021: порывистый северный ветер и потепление

На первых проталинах скоро появятся подснежники - первые цветы весны. Сегодня днем в Томске и области будет до +7, солнечно. Сейчас за окном около нуля градусов, ветер северный, прохладно. Одевайтесь по погоде, выходя из дома, и будьте здоровы.

Сегодня в областном центре, по информации синоптиков, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный 2-7 м/с, порывы до 12 м/с. Днем потеплеет до +4, +6°С. Утром на дорогах местами гололедица.

По области также сохранится переменная облачность без существенных осадков. Ветер северный 2-7 м/с, порывы до 12 м/с. Столбик термометра днем поднимется от +2 до +7°С. Утром на дорогах местами возможна гололедица.