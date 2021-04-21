Роспотребнадзор: В Томской области увеличилось число закрытых из-за болезни групп в детсадах

Холодная весна 2021 года в Сибири способствует росту заболеваемости ОРВИ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сотрудники управления Роспотребнадзор по Томской области продолжают проводить постоянный мониторинг заболеваемости ОРВИ в регионе. В последние месяцы, если не говорить о ковиде, взлета заражений зафиксировано не было. Сайт ведомства информирует, что по итогам прошедшей недели в Томской области уровень заболеваемости ОРВИ по совокупному населению ниже эпидемического порога. Однако отмечается рост количества заболевших на 7,4%.

Сайт Роспотребнадзора региона сообщает, что за 7 дней выявлен один случай гриппа типа В. Обнаружены также вирусы негриппозной этиологии, в том числе возбудитель Covid-19.

Особое внимание специалисты обращают на другой факт – число закрытых групп в детских садах региона по сравнению с предыдущей неделей увеличилось. Так, по данным мониторинга за закрытием образовательных учреждений в Томской области, закрыты 5 классов в 4 школах и 7 групп в 6 дошкольных учреждениях.