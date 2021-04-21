21 апреля на очередной незаконный митинг вышло несколько сотен томичей

В отличие от предыдущих январских митингов, сегодня большинство томичей вышло без плакатов и громких лозунгов. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 21 апреля, по всей России вновь проходят, возможно, последние акции протестов сторонников Навального, на прошлой неделе стало известно, что им грозит признание экстремистами по требованию прокуратуры.

Как сообщает наш корреспондент с места несанкционированной акции в Томске, на площади собралось несколько сотен протестующих. В отличие от предыдущих январских митингов, сегодня большинство томичей вышло без плакатов и громких лозунгов.

Сотрудники полиции раздают маски всем пришедшим и в мегафон объявляют о несогласованности митинга, привлечении к административной ответственности, призывая томичей добровольно разойтись. Руководители томского штаба Навального – Ксения Фадеева и Андрей Фатеев не пришли.

Мероприятие длилось в течение часа, оно обошлось без шествий, про задержания протестующих на момент публикации информации нет.

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина