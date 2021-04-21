Гости из Европы обнаружили в Томской области потенциал и захотели сотрудничать

Итальянцы заинтересовались Томской областью Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Средства массовой информации в последние дни подробно освещают визит в наш регион представительной итальянской делегации. Как информирует портал администрации области, сегодня в Томске состоялась I выездная сессия Веронского евразийского экономического форума.

Представительное мероприятие состоялось в Томском политехническом университете. В нем приняли участие гости из Южной Европы, представители власти региона, высшей школы, бизнеса. На встрече обсуждали вопросы развития пищевой промышленности, АПК, информационных технологий. Особое внимание было уделено экономике и университетам Томской области. Гости выразили готовность развивать сотрудничество с нашим регионом, подчеркнув, что территория обладает огромным научным и производственным потенциалом. Возникло предложение создать рабочую группу, которая будет поддерживать перспективные бизнес-идеи.