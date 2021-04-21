Внимание, томичи: президент объявил о мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан

Президент в своем послании предложил новые меры социальной поддержки населения. Фото: Рейтер

Сегодня в ходе обращения к Федеральному собранию президент страны Владимир Путин предложил ввести меры социальной поддержки для ряда категорий граждан. В первую очередь, речь идет о материальной помощи подрастающему поколению и тем, кто воспитывает ребят. Так, президент сообщил о выплатах для детей от 8 до 16 лет включительно в неполных семьях. С первого месяца наступающего лета подросткам будет назначена выплата в 5 650 рублей в среднем. По словам лидера, нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывает ребенка.

Прозвучали и другие идеи. Так, президент предложил платить нуждающимся беременным женщинам по 6 350 рублей в месяц. По его мнению, больничные по уходу за ребенком до 7 лет включительно должны оплачиваться до 100 процентов от заработка.

Кроме того, Владимир Путин предложил выплачивать по 10 тысяч рублей на всех школьников. А также распространить такую меру материальной поддержки на будущих первоклассников. Причем необходимо выдать выплату до середины августа, чтобы у родителей была возможность собрать ребенка в учебное заведение.