На юге Томской области полицейский поймал на месте преступления «черных лесорубов»

К борьбе с криминальными лесорубами подключился и участковый в Кожевниковском районе. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Хроники борьбы с «черными лесорубами» в Томской области постоянно пополняются. Суды регулярно рассматривают все новые и новые дела на лесных браконьеров, объявивших настоящую войну «зеленому другу». На этот раз повезло взять криминальных дровосеков с поличным полицейскому. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области, в ходе обследования вверенной территории в местном лесничестве участковый уполномоченный ОМВД России по Кожевниковскому району лейтенант полиции Константин Сергеевич Лосенков услышал в лесу звуки работающей бензопилы.

Как отмечает сайт ведомства, участковый обнаружил, что двое мужчин с помощью бензопилы вырубают лесные насаждения. Незнакомцы оказались жителями с. Базой Кожевниковского района. Предполагается, что они совершили незаконную рубку деревьев хвойных пород объемом более 50 куб. м. Этим «черные лесорубы» причинили ущерб государству на сумму около 500 000 рублей. Солдаты правопорядка изъяли с места происшествия орудия преступления - трактор и бензопилу. Возбуждено уголовное дело, по статье УК РФ нарушителям грозит срок в "местах не столь отдаленных" до 7 лет.