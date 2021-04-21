В Томске власти продолжат по нацпроекту ремонт участков дорог в южной части города

В этом сезоне ремонт дорог и улиц в областном центре будет продолжен. Фото: сайт мэрии Томска

Как сообщает пресс-служба мэрии Томска, за два минувших года на всей территории областного центра отремонтировано свыше тридцати километров дорог и улиц. Но, конечно, эти работы зависят от финансирования. Как говорится, «сколько денег – столько и песен». В данном случае – отремонтированных улиц и трасс. И вот очередная приятная новость. Сайт администрации города информирует, что Томск дополнительно получил 107 млн рублей на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Сайт мэрии отмечает, что на данные средства в теплый сезон будут приведены в порядок отрезки трех магистралей в южной стороне города в рамках реализации нацпроекта. Речь идет о частях ул. Красноармейской, ул. Басандайской. Также в этом году на федеральные деньги будут отремонтированы дороги в разных уголках Томска. В прошлом году в рамках нацпроекта на всю ширину проезжей части был уложен асфальт на улицах Елизаровых, Усова, Артема, Косарева областного центра.