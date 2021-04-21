Поликлиника МСЧ №2 Томска вернулась к работе по профилю

Снижение заболеваемости коронавирусом в регионе позволило еще одной поликлинике возобновить прием прикрепленного населения.

Поликлиника медико-санитарной части №2 Томска вновь будет оказывать амбулаторную помощь. 21 апреля возобновлен прием населения в здании больницы. Ранее МСЧ была перепрофилирована под ковидный госпиталь, сообщает пресс-служба обладминистрации.

– С сегодняшнего дня пациенты, терапевтические участки которых до закрытия находились в основном здании больницы, смогут, как и прежде, обращаться в поликлинику. Во всех помещениях проведена заключительная дезинфекция, – приводятся в сообщении слова главврача второй медсанчасти Александра Холопова.

Он уточнил, что пациентов с признаками ОРВИ будут принимать кабинеты неотложной помощи с отдельным входом. Время их работы: с 8 утра до 20 вечера.

Напомним, с 9 ноября 2020 года прием терапевтов в помещениях общеврачебных практик проводился на ул. Репина, 15. Сейчас терапевтические участки мкр. Спичфабрики продолжат прием там. А в помещении на Иркутском тракте, 156, откроется пункт вакцинации.