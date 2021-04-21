Северские росгвардейцы спасли бездомную собаку из колодца в Томской области

Сейчас спасенная собака находится в семье, проходит курс лечения и идет на поправку. Фото: пресс-служба Росгвардии.

Росгвардейцы Павел Колмаков и Александр Ильин спасли бездомную собаку, которая провела около пяти дней в заброшенном коллекторе в Северске. Животное от холода на тот момент уже не могло шевелиться. Сейчас собаку приютили в северской семье, она проходит курс лечения, сообщает пресс-служба Росгвардии по региону.

– Во время службы по охране периметра важного государственного объекта росгвардейцы услышали собачье скуление. Звук исходил из заброшенного колодца – заглянув в него, военнослужащие увидели собаку, которая держалась передними лапами за бетонный выступ, а сама находилась в воде. Росгвардейцы спустились в коллектор и с помощью буксировочной ленты подняли пса на поверхность, – говорится в сообщении.

Уточняется, что животное провело в колодце несколько дней. Сейчас собаке ничего не угрожает.