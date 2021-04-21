Размер соцвыплат томичам на оплату ЖКУ изменится в мае 2021 года

В Томске, Молчановском и Колпашевском районах размер выплат увеличится – люди получат доплату. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Размеры жилищных субсидий и ежемесячных денежных выплат на оплату ЖКУ изменятся в мае 2021 года. Это произойдет в связи со сменой региональных стандартов, перерасчет будет сделан автоматически, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Отметим, что соцвыплаты рассчитываются с учетом тарифов на коммунальные услуги, которые действительны с 1 января 2021 года.

– На некоторые услуги региональный стандарт увеличен. Например, в Томске, Молчановском и Колпашевском районах. В этом случае получателям будет сделана доплата с января. В отдельных населенных пунктах Бакчарского, Кожевниковского, Шегарского районов стандарт стал ниже, поэтому выплата придет в новом размере, – пояснила начальник областного департамента соцзащиты населения Марина Киняйкина.

Уточняется, что для перерасчета томичам никуда обращаться не нужно – он будет сделан автоматически. При этом получить консультацию может любой желающий – для этого необходимо обратиться в центр соцподдержки по месту жительства.

Также для томичей действует телефон горячей линии, по которому можно задать свои вопросы: 60-27-99.