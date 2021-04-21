Более 30 млн рублей выделено на ремонт дороги до стрежевского аэропорта в Томской области

Дорожники отремонтируют 2,3 км участка дороги Стрежевой – аэропорт. Фото взято на сайте администрации региона.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин выделил 33 миллиона рублей на ремонт дороги до аэропорта в Стрежевом. Специалисты проведут работы на улице Авиаторов протяженностью в 2,3 км, сообщает пресс-служба администрации региона.

– Улица Авиаторов ведет из Стрежевого в аэропорт и на дачные участки, по ней ходит маршрутный автобус. Более 15 лет дорога не ремонтировалась, шел только ямочный ремонт, и это не дело, – приводятся в сообщении слова Сергея Жвачкина.

По словам замгубернатора по промышленной политике Игоря Шатурного, дорожники на участке трассы в 2,3 км проведут фрезерование, а также уложат новый асфальт и укрепят обочины.

Сергей Жвачкин отметил, что дорога станет подарком стрежевчанам к 55-летию города.