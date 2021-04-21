Полиция проверяет сообщение о минировании здания томского отделения «Единой России»

Отделение партии находится на площади Ленина, в здании есть еще несколько организаций.

В томское отделение партии «Единая Россия» 21 апреля утром поступило сообщение о минировании. Из здания по адресу пл. Ленина, 8, были эвакуированы люди. Полиция уточняет информацию, сообщает ТАСС.

– Поступило сообщение о минировании в среду утром. Правоохранительные органы проверяют. Всех эвакуировали. Нас в региональном отделении человек 20, – приводит агентство слова собеседницы.

Уточняется, что полиция проверяет информацию.