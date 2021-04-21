Несколько автобусов изменят схему движения на ул. Нахимова в Томске из-за ремонта

Работы будут вестись в течение двух дней: с 20:00 23 апреля по 20:00 25 апреля. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ремонтные работы на тепломагистрали будут проводиться на ул. Нахимова в Томске – от ул. Ф. Лыткина до ул. Котовского. Движение автомобилей на этом участке ограничат с вечера 23 апреля до вечера 25 апреля, маршруты нескольких автобусов также изменятся, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Добавляется, что на закрытом участке дороги специалисты будут вести работы вблизи домов по ул. Нахимова, 9а и 40.

– На время проведения работ в этой части Кировского района будет изменена схема движения пассажирского транспорта – автобусов №№ 22, 26, 30, 32/118, 53, 50/130 и 230, – говорится в сообщении.

Уточняется, что автобусы будут двигаться по следующему пути: пр. Ленина - ул. Нахимова - ул. Вершинина - проезд Вершинина - ул. Федора Лыткина – ул. Нахимова - далее по маршруту.