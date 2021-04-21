Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 апреля 2021 7:47

Последний довод: в Томской области пьяный 74-летний житель чуть не задушил 41-летнюю супругу

Неработающая женщина отказывалась трудоустраиваться
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
КомментироватьОставить комментарий
Пенсионер из Тегульдетского района, видимо, исчерпав ранее убедительные аргументы по поводу того, что работать нужно, во время совместной пьянки из-за склонности к тунеядству чуть не придушил свою молодую жену насмерть.

Пенсионер из Тегульдетского района, видимо, исчерпав ранее убедительные аргументы по поводу того, что работать нужно, во время совместной пьянки из-за склонности к тунеядству чуть не придушил свою молодую жену насмерть.

Мировой судья судебного участка Тегульдетского судебного района Томской области признал ранее судимого 74-летнего жителя с. Тегульдет виновным в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством), сообщили в областной прокуратуре.

- В сентябре 2020 года во время распития спиртных напитков между обвиняемым и его 41-летней супругой произошел конфликт из-за отказа женщины устраиваться на работу. В ходе ссоры обвиняемый повалил ее на пол, стал душить и высказывать угрозы убийством, - пояснили в ведомстве. - В судебном заседании подсудимый свою вину не признал, уточнив, что супруга упала на пол, а он хотел помочь ей подняться.

Доказательства государственного обвинителя позволили убедить суд в обоснованности предъявленного обвинения, добавили в региональной прокуратуре. Суд приговорил мужчину к 8 месяцам ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

Криминал