Последний довод: в Томской области пьяный 74-летний житель чуть не задушил 41-летнюю супругу

Пенсионер из Тегульдетского района, видимо, исчерпав ранее убедительные аргументы по поводу того, что работать нужно, во время совместной пьянки из-за склонности к тунеядству чуть не придушил свою молодую жену насмерть.

Мировой судья судебного участка Тегульдетского судебного района Томской области признал ранее судимого 74-летнего жителя с. Тегульдет виновным в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством), сообщили в областной прокуратуре.

- В сентябре 2020 года во время распития спиртных напитков между обвиняемым и его 41-летней супругой произошел конфликт из-за отказа женщины устраиваться на работу. В ходе ссоры обвиняемый повалил ее на пол, стал душить и высказывать угрозы убийством, - пояснили в ведомстве. - В судебном заседании подсудимый свою вину не признал, уточнив, что супруга упала на пол, а он хотел помочь ей подняться.

Доказательства государственного обвинителя позволили убедить суд в обоснованности предъявленного обвинения, добавили в региональной прокуратуре. Суд приговорил мужчину к 8 месяцам ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.