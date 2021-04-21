Тепло нечаянно нагрянет: какую погоду сулит томичам остаток апреля

Если в конце апреля воздух будет прогреваться до +18, это означает, что совсем скоро на деревьях развернутся маленькие клейкие листики, проклюнется трава, зацветут первые одуванчики. Это весна, томичи!

По данным томских синоптиков, среднедекадная температура воздуха на территории всей области с 21 по 30 апреля ожидается в диапазоне от +1 до +4, что около и ниже нормы на 1°С, по северу области выше нормы также на 1 градус. Преобладающая температура в первой половине декады ночью от -8 до -15, при облачности (потеплении) она может достигать -2, -7°С. Днем в ближайшие дни прогнозируется от +2 до +8, во второй половине декады постепенное повышение температуры: ночью будет до +1, +6, днем до +8, +13, местами до +18°С. Конец апреля, по данным гидрометеорологов, будет преимущественно без осадков.