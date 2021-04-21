Какой хлеб едят томичи: Роспотребнадзор провел исследования образцов

Хлеб - наш основной продукт, много его не бывает ни на праздничном столе, ни за рядовым обедом. Какой хлеб едят томичи? На этот вопрос могут ответить эксперты Роспотребнадзора.

- Управление Роспотребнадзора по Томской области постоянно осуществляет контроль за качеством и безопасностью хлеба, хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий с проведением лабораторных исследований, - отмечают специалисты. - За 1 квартал 2021 года исследовано 99 проб хлебобулочных и 25 проб мукомольно-крупяных изделий на соответствие требованиям нормативных документов, техрегламента 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

В ведомстве уточнили, что проб, содержащих загрязнители химической природы (такие, как пестициды, микотоксины), не выявлено. Проведены 4 внеплановые выездные проверки хлебобулочных предприятий. Установлены нарушения в содержании помещений, проведении внутреннего производственного контроля. За нарушение законодательства наложено 5 штрафов на сумму 32 000 руб.

- Письменных жалоб от граждан на качество хлеба в 1 квартале не зарегистрировано, продукция из оборота не изымалась, - добавили эксперты управления.