Погода в Томске 21 апреля: днем до +4°С

На дорогах гололедица.

По данным регионального гидрометцентра, в Томской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный снег, по востоку без существенных осадков, днем в отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Температура днем -1…+4°С, ночью -4…-9°С, местами до -14°С. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 15 м/с, днем до 13 м/с. На дорогах утром и ночью местами гололедица.

В областном центре температура днем -1…+4°С, ночью -4…-9°С. Ночью ожидается небольшой снег.