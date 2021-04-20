Полицейские в Томске наказали на 100 тысяч рублей автошколу за пьяного инструктора

Чему может научить пьяный инструктор автошколы? Фото: сайт УМВД России по Томской области

ДПС ГИБДД постоянно контролирует ситуацию на дорогах Томской области. Но случаи, которые происходят на трассах, порой удивляют даже солдат правопорядка. Как сообщил сайт полиции региона, в марте текущего года в Томском районе сотрудники отдельного специализированного взвода службы остановили учебный автомобиль автошколы. За рулем находилась девушка – кандидат в водители. Она была трезва. А вот находившийся рядом инструктор автошколы был пьян.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области, в отношении томской автошколы, сотрудником которой является указанный инструктор, проведено административное расследование. Главным Государственным инспектором безопасности дорожного движения региона руководитель этой учебной организации привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.