В первом квартале текущего года в Томской области мальчиков родилось больше девочек

За год количество новорожденных в Томской области немного выросло. Но мальчиков все еще больше, чем девочек

Как сообщает портал администрации Томской области, подведены результаты деятельности органов ЗАГС региона в первом квартале текущего года. В частности, пресс-служба информирует, что за три месяца на территории родились 1237 мальчиков и 1118 девочек. Официальными лицами зарегистрированы 54 пары двойняшек и одна тройня.

Стоит сравнить эту статистику с прошлогодней. Отметим, за первые три месяца 2020 года в регионе было в целом несколько меньше новорожденных. Но и тогда детей мужского пола появилось на свет немного больше, чем женского.