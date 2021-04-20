Томичей приглашают принять участие в конкурсе «Лидеры России»

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению Президента России с 2017 года.

Почти неделя осталась до окончания регистрации на четвертый конкурс управленцев «Лидеры России». Как сообщает пресс - служба администрации Томской области, до 26 апреля до 23.59 по московскому времени конкурсантам на официальном сайте ЛидерыРоссии.рф необходимо заполнить биографическую анкету и загрузить видеоинтервью в личный кабинет.

«Лидеры России» является флагманским проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом сезоне участников ждут новые треки. В дополнение к прошлогодним специализациям «Наука» и «Здравоохранение», стартовали треки «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», «Информационные технологии» и многие другие.

Победители конкурса получат миллион рублей на повышение своей квалификации, а также – возможность получить в наставники лучших управленцев страны. С 2017 года конкурс открывает новые имена людей, с помощью которых формируется образ будущего нашей страны.

Дополнительная информация на официальном сайте: ЛидерыРоссии.рф.