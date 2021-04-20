Свыше 36 тысяч жителей Томской области полностью завершили иммунизацию от коронавируса

Продолжается кампания по вакцинации населения Томской области от коронавируса

В Томской области наращивает обороты кампания по вакцинации от COVID-19. Привиться от грозного заболевания могут все здоровые и совершеннолетние жители региона. Как сообщает портал администрации области, первым компонентом вакцины «Спутник V» привились свыше 61 тысячи человек. А 36 655 жителей области уже поставили два компонента. Как сообщает пресс-служба, более 28 тысяч вакцинированных – жители пенсионного возраста. Кроме того, свой иммунитет укрепили 10,5 тысяч работников медицинских и образовательных организаций, социальной сферы.

В сообщении отмечается, что регион дополнительно получил еще 8400 доз вакцины, которые распределены в медицинские организации области. Как подсчитали специалисты, за весь период прививочной кампании в регион поступило почти 76 тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V).