Поисковые отряды из Томской области отправились на места боев Великой Отечественной войны

Бойцы из Томской области будут вести поиск павших воинов на местах боев в европейской части России. Фото: сайт департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту администрации региона

Каждый год поисковики из Томской области принимают участие в Всероссийских «Вахтах памяти» на местах бывших сражений Великой Отечественной войны. Они поднимают из земли останки солдат и офицеров Красной армии, погибших и пропавших в ходе боев с войском Гитлера. И вот начался очередной поисковый сезон. В весенних экспедициях текущего года будут участвовать более 40 человек из поисковых отрядов региона. Наши ребята будут работать в Смоленской, Калужской, Псковской и Брянской областях, сообщает сайт департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Как отмечает пресс-служба, два томских отряда в составе 23 бойцов уже отправились на место несения «Вахты памяти». Например, ребята из отряда «Томич» регионального управления федеральной службы судебных приставов станут искать павших в Бежаницком районе Псковской области. А вот бойцы отряда «Память» из северного города Стрежевой едут на работу в Калужскую область.

Кроме того, сайт сообщает, что 21 апреля в Смоленскую область выдвигаются 18 бойцов отряда «Поиск» Томского индустриального техникума. Они станут нести вахту в Вяземском районе, где в октябре 1941 года в окружение попала 166-я стрелковая дивизия, сформированная в Томске незадолго до войны.