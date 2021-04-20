Более 30 человек тушили пожар на насосной станции в Томске

Общая площадь пожара составила 200 кв. м.; сгорела крыша здания и находящийся рядом киоск. Фото: Николай ХИЖНЯК

Сегодня ночью, 20 апреля, произошел пожар на насосной станции на пр. Мира в Томске. Сгорели деревянная обрешетка крыши и киоск, который находился в двух метрах от станции. Возгорание тушили два с половиной часа более 30 пожарных, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Первое подразделение прибыло на место происшествия спустя четыре минуты после получения сообщения – в 4:23. В семь утра возгорание было полностью ликвидировано.

– Было задействовано семь единиц техники, 33 человека, – говорится в сообщении.

Уточняется, что площадь пожара составила 200 кв. м. Причина устанавливается.