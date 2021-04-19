Сегодня умер «томский Жириновский», известный политик Степан Руденко

Прощай, Степан Анатольевич! Фото: официальный сайт депутата Анатолия Руденко

В Томске продолжает меняться политический ландшафт, связанный с яркими 90-ми годами прошлого века. Большинство общественных деятелей того периода находятся уже «вне игры». И вот очередное трагическое событие. Сегодня утром на 46-ом году жизни от болезни сердца скончался известный человек, политик и депутат многих созывов Степан Анатольевич Руденко. За свой эпатажный стиль его прозвали в свое время «томский Жириновский». Степан Анатольевич был выпускником Юридического института ТГУ, являлся депутатом разных созывов областной и городской Дум. Состоял в рядах ЛДПР и «Единой России», был организатором ряда общественных организаций. Имел семью.