В Томске два дня бизнесмены Италии и России будут искать общие экономические интересы

"Познавая Евразию": итальянские и российские предприниматели впервые встретятся в Томске

Экономические связи Томской области крепнут год от года. Сегодня регион торгует и взаимодействует не только с разными уголками родной страны, но и с большим количеством государств по всему миру. И вот новый этап сотрудничества. Как сообщает портал администрации Томской области, завтра в областном центре начнет свою работу первая за Уралом выездная сессия Веронского евразийского экономического форума. Бизнесмены из Италии и России будут работать здесь два дня.

В сообщении пресс-службы отмечается, что вместе с руководителями форума Сибирь посетит большая группа бизнесменов из Южной Европы. Предприниматели обсудят взаимодействие в сфере АПК, высоких технологий, IT и инжиниринга. Активное участие в организации визита приняли участие администрация области и Томского Политеха.